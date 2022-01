Najgłośniejsze wydarzenia miejskie w Szczecinie w 2021 roku. Żagle, Festyny, Iluminacje i wiele więcej!! [PRZEGLĄD]

Za nami wielkie imprezy miejskie i nie tylko! Między innymi prawdziwe święto kolorów i świateł, czyli Iluminacje Szczecin, Żagle 2021, czyli wydarzenie które zastąpiło tegoroczny finał The Tall Ship Races, który miał się odbyć w Szczecinie. W ramach "Letnich Brzmień" do Szczecina przyjechała czołówka polskich artystów, by razem z mieszkańcami naszego miasta wspólnie bawić się na ich koncertach. No i Szczecin w pięknym stylu pokazał, że potrafi się zjednoczyć żeby pomagać!