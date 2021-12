Najbardziej luksusowy lokal w Szczecinie. Tak wyglądał! Zobacz archiwalne zdjęcia

Przeszedł do historii pod nazwą Haus Ponath, którą wzięła się od nazwiska właściciela. Trzypiętrowy lokal był wizytówką miasta. Po wojnie była tu "Kaskada".

- Nie wiemy na czym zbił majątek - mówi Aleksy Pawlak, pasjonat historii Szczecina, autor książek. - Jedną z ciekawostek tego miejsca jest to, że właścicielem kamienicy od 1906 roku do 1918 roku wraz z synem był pejzażysta Adolf Dittmer, który był jednym z trzech projektantów malowideł naściennych w gmachu dzisiejszego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego). Za kamienicę zapłacił 350 tysięcy marek, było to sporo biorąc nawet pod uwagę powojenną inflację. Dla przykładu kamienica oddalona od centrum kosztowała około stu tysięcy marek.

Przedsiębiorczy Ponath otworzył w kamienicy lokal o nazwie "Kaffe Bismarck", stał przy ówczesnej Bismarckstrasse 29. Nie poprzestał na tym, przebudował budynek na kompleks rozrywkowy, który został uroczyście otwarty w 1929 roku. Kompleks słynął z wysokiej jakości usług i nowoczesności. Na parterze znajdowała się kawiarnia i sala tańca, na I piętrze restauracja, a dalej pokój gier i zabaw, sala bilardowa, kabaret, latem przed budynkiem był też czynny ogródek.