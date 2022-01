Na Wieży Gocławskiej w Szczecinie pracowali alpiniści! Niecodzienna i trudna akcja [ZDJĘCIA]

To koniec kilkudziesięciu lat historii. Maszt powstał w 1965 roku do komunikacji radiowej Świnoujście-Szczecin, do wprowadzania statków. Chociaż jest też teoria, że była to instalacja do podsłuchiwania.

- Było to wyzwanie pod względem wielu aspektów - mówi Wojciech Kłodziński, właściciel wieży. - Mimo mrozu, mimo prószącego śniegu, mimo wiatrów i wielu przeciwności technicznych, alpiniści podjęli się pocięcia masztu na około 50 odcinków! Początkowo cięcie było bardzo trudne: trzeba było znad głowy, na wysokości 50 metrów nad ziemią, odciąć plazmą pierwsze odcinki sztycy. Następnie został zdemontowany kosz, który będzie zespawany na nowo, aby upamiętnić maszt wraz z tabliczką historyczną. - Będzie można wejść na koszt umieszczony 1m nad ziemią i zrobić zdjęcie z tłem wieży - tłumaczy pan Wojciech.

Ściągnięcie kosza to był początek problemów...