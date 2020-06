Na stadionie widać już napis "POGOŃ". Zobaczcie fotogalerię!

Jeszcze na ostatni mecz z Lechią ekipy budowlane postarały się wypełnić grafitowymi krzesełkami trybunę zachodnią. Zmieniono też wcześniejsze plany i jeden sektor jest wypełniony granatowymi siedziskami, drugi bordowymi. Wcześniejsze mówiło się, że ten klubowy pas na trybunach będzie o wiele węższy, a więc mniej widoczny. Zmiana może wyjść na plus.

Od poniedziałku pracownicy zabrali się za "krzesełkowanie" trybuny południowej. Idzie to sprawnie i szybko. W środę po południu - gdy wizytowaliśmy obiekt przy Twardowskiego - gotowy był już napis "Pogoń" i data założenia klubu - 1948. Te elementy będą wyeksponowane na żółto. Literka "G" będzie ma granatowo-bordowym tle (krzesełkach), a pozostałe na grafitowym.

Niemałe zaniepokojenie wzbudziło zainstalowanie krzesełek na łuku południowo-zachodnim. Widoczne są przerwy między krzesełkami, powstały jakby małe sektory. Widać, że pracownicy coś tam jeszcze przy krzesełkach poprawiają, więc być może będzie to lepiej wyglądać. Ale - fani zwracają uwagę, że na innych polskich stadionach też jest widoczny problem z krzesełkami instalowanymi na "załamaniach" trybun, więc nie będzie to tylko problem szczeciński. Są i przykłady, że trybuny były dodatkowo malowane kolorem krzesełek, by tych koślawo ułożonych krzesełek nie było aż tak widać.