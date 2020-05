Na mecz z Zagłębiem trawa na stadionie będzie "piłkarska". Zobacz zdjęcia

Pracownicy Pogoni odpowiedzialni za murawę (tzw. groundsmani) od poniedziałku wznowili pielęgnację, ale też trzeba podkreślić, że z wyprzedzeniem przygotowali „grunt” pod taką operację. Kibice odwiedzający stadion szybko zauważyli, że trawa przycinana jest w kierunku zachód-wschód, a nie klasycznie (piłkarsko) północ-południe.

- Tak, wycinanie pasów w kierunku wchód-zachód też miało związek z pracami przy przesuwaniu murawy. Czekaliśmy na to, jak przesuną i postawią bramki. Teraz możemy już wymierzać pasy „po szerokości”, czyli południe-północ. Gdybyśmy się wcześniej na to zdecydowali, to mielibyśmy więcej dodatkowej roboty, bo trzeba by było odczesywać, zaczesywać, zmieniać szerokości pasów itd. Teraz zaczniemy w drugim kierunku kosić i tym samym zmieniać pasy – opisuje Dąbrowski.