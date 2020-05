Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie znów będzie czynne. Od kiedy?

- Gości obowiązują – niestety – nowe zasady. Nie przyjmujemy grup. Zawiesiliśmy lekcje. Ograniczyliśmy do 30 liczbę osób, które jednocześnie mogą zwiedzać muzeum. Zamknęliśmy wystawę interaktywną "Eureka ruchu". Zmieniliśmy godziny otwarcia muzeum; wtorek od godz. 10 do 15 (wstęp bezpłatny) i od środy do niedzieli – od godz. 10 do 16. Goście muszą zakrywać usta i nos. Należy dezynfekować ręce. Nie wolno dotykać eksponatów. Podczas zwiedzania należy zachować bezpieczny odstęp od innych gości - tłumaczy Jacek Ogrodniczak ze szczecińskiego muzeum.