Muzeum Techniki i Komunikacji w Szczecinie wkrótce gotowe! Zaglądamy na plac budowy [ZDJĘCIA]

Finał prac na tej inwestycji jest już blisko. Na Kamienicy prowadzone są prace wykończeniowe. Trwa dostawa wyposażenia pomieszczeń edukacyjnych oraz sal konferencyjnych. Jednocześnie prowadzony jest rozruch technologiczny instalacji w budynku. Na budynku łącznika wykonywane są okładziny ścienne oraz sufity podwieszane, wykonywane jest również wykończenie posadzki przemysłowej w hali głównej. W części zewnętrznej rozpoczęto odtwarzanie placu z kostki granitowej w okolicy budynku łącznika.

Obiekt ma być oddany do użytkowania w I kwartale przyszłego roku.

W ramach inwestycji zaplanowano adaptację istniejącej kamienicy na potrzeby Muzeum Techniki i Komunikacji oraz rozbudowę o łącznik pomiędzy kamienicą a obecnym budynkiem muzeum.

W łączniku znajdzie się wejście do muzeum, szatnie, recepcja a także strefa ekspozycyjna. Przebudowana kamienica włączona zostanie do powierzchni funkcjonalnej muzeum - mieścić będzie funkcje ekspozycyjne i administracyjne. Znajdą się w niej m.in. sale edukacyjne, sala konferencyjna oraz czytelnia. Łącznik jak i kamienica dostosowane będą do potrzeb osób niepełnosprawnych.