Muzeum Pogoni Szczecin? Są pomysł, ale konkretów brak

To ma być nowa jakość, a przede wszystkim inna skala niż do niedawna oferowała kibicom Pogoń. Przypomnijmy, że Pogoń miała tzw. salę tradycji, którą opiekował się głównie Andrzej Obst (brat śp. Włodzimierza – legendarnego trenera grup młodzieżowych). W dość małym pomieszczeniu w starym budynku klubowym – zgromadzono wiele ciekawych pamiątek z przeszłości. Gdy budynek poszedł do rozbiórki, a Pan Andrzej przestał pracować w klubie – pamiątki trafiły do kartonów.

- Obecnie mamy inny pomysł niż stara sala tradycji, gdzie w małym pomieszczeniu zostało zgromadzone w zasadzie wszystko. Teraz muzeum znajdzie się głównie pod trybuną wschodnią, a cała historia Pogoni zostanie podzielona na działy tematyczne – mówi Michał Tobiasz, który od roku pracuje w klubie nad zorganizowaniem muzeum.

Znamy już te działy tematyczne, ale ważne zastrzeżenie – wciąż jest to na etapie planowania i mogą nastąpić zmiany w nazewnictwie czy liczbie tych działów.