Morskie Centrum Nauki w Szczecinie. Będzie 5 stref tematycznych. MCN czeka na oferty

Poprzedni termin składania ofert był do 28 lutego. Teraz na oferty wykonawców poczekamy do 23 marca do godz. 10.

Budynek przypominający kształtem wielki kadłub statku powstaje na Łasztowni. W obiekcie o powierzchni 8 tys. m2 znajdą się przestrzenie wystawiennicze, laboratoria oraz ogólnoużytkowa przestrzeń socjalna.