Młody muzyk ze Szczecina gra jazz i szyje garnitury. Tytus Łajdecki zaskakuje!

Spośród wszystkich gatunków muzycznych wybrałeś ten najtrudniejszy - jazz. Skąd ten pomysł?

- To decyzja, która kształtowała się we mnie od dziecka. Bo to na pewno nie tak, że chwyta się za instrument i gra się jazz. Jazz jest pewnym etapem, do którego trzeba dotrzeć. Pierwszym krokiem ku temu są muzyczne podstawy. Kiedy się je ma, można zacząć zapoznawać się ze sztuką improwizacji i w końcu zrozumieć czym jest jazz. Osobiście zacząłem grać jeszcze przed wybraniem się na Akademię Muzyczną w Bydgoszczy.

Przed akademią, ale w jakim wieku? Kiedy zbliżyłeś się do tego świata?

- Moim pierwszym muzycznym doświadczeniem był udział w Don-Diri-Don, Chórze dziecięcym Politechniki Szczecińskiej. Miałem wtedy 6 albo 7 lat. Następnie uczęszczałem do szkoły muzycznej I i II stopnia. Teraz przyszedł czas na akademię.