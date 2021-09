Mimo protestów szczecinian, rusza budowa przedszkola przy Przygodnej w Szczecinie

Temat budowy nowoczesnego przedszkola na Gumieńcach, od kilku miesięcy budzi wiele kontrowersji i jest przyczyną protestów okolicznych mieszkańców. Oponenci są przeciwni wymaganej wycince drzew i wskazują inną działkę, na której nie trzeba będzie niszczyć bezcennej zieleni. Ostatnio teren został ogrodzony, co zaniepokoiło mieszkańców, którzy zapytali o aktualną decyzję podczas czatu z prezydentem. W odpowiedzi Piotr Krzystek zapowiedział, że nie ma już miejsca na dyskusję i prace na placu budowy wchodzą w fazę realizacji.

- Teren został ogrodzony, ponieważ szykujemy się do inwestycji. W dniu dzisiejszym, nie ma możliwości wycofania się z realizacji tego działania z uwagi na to, że za zerwanie takiego kontraktu miasto poniesie odpowiedzialność finansową. To będzie niegospodarność. Na tym etapie nie ma już dyskusji, czy to przedszkole powstanie - odpowiedział na pytanie prezydent miasta Szczecin. Jak zaznaczył, decyzje w sprawie ulicy Przygodnej zapadły już jakiś czas temu i to na wniosek mieszkańców i Rady Osiedla.