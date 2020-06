Miliardy na Polimery Police. Andrzej Duda: "Ta inwestycja zmieni oblicze Polic"

- Ta inwestycja zmieni oblicze Polic na mapie przemysłowej naszego kraju. Zmieni także miejsce zachodniopomorskiego jako województwa na mapie przemysłowej naszego kraju. To jest niezwykle ważne i to jest dzisiaj ogromny powód do dumy. Wiem, że patrząc chłodno, powiemy to 400 miejsc pracy. To oczywiście trzy razy tyle miejsc pracy, które powstaną w sposób pośredni wokół zakładu. To inwestycja o ogromnym zakresie. To budowa terminalu, miejsc składowania, najnowocześniejszych instalacji chemicznych – tego wszystkiego, co nada tym zakładom polickim zupełnie nowe znaczenie. Bardzo się z tego cieszę – powiedział Andrzej Duda, Prezydent RP.