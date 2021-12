Mieszkania na wynajem w Szczecinie znów droższe. Ciągle bardziej opłaca się kredyt

- Stało się tak dlatego, że jeszcze szybciej niż stawki najmu rosły ceny mieszkań - twierdzi Jarosław Sadowski. - W rezultacie rentowność netto, czyli po uwzględnieniu podatku i kosztów, spadła z 4,43 proc. przed rokiem do 4,08 proc. Jest to rentowność przy założeniu, że mieszkanie o powierzchni 50 m2 zostało kupione bez udziału kredytu i że jest zamieszkane przez pełne 12 miesięcy w roku. Jeśli np. przez miesiąc stoi puste, to wynik spada do 3,6 proc.