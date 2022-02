Mieszkania na wynajem w Szczecinie coraz droższe. Jakie mieszkania podrożały najbardziej?

W Szczecinie teraz za mieszkanie około 30 m.kw. trzeba miesięcznie za najem zapłacić 1620 zł (bez opłat licznikowych i administracyjnych). Jednocześnie rata kredytu za takie mieszkanie to około 1640 zł. Z kolei za wynajem mieszkania o powierzchni około 50 m kw. szczecinianie chcą 2100 zł. Jednocześnie rata miesięczna kredytu hipotecznego za kupno takiego mieszkania to około 2440 zł Najwięcej wynosi rata kredytu za mieszkanie o powierzchni około 70 m kw. Bank chce około 3000 zł miesięcznie. Jednocześnie za najem takiego mieszkania trzeba zapłacić 2450 zł. Różnica na korzyść wynajmu mieszkania to aż 550 zł.

W porównaniu do IV kw. 2020 r. stawki najmu małych mieszkań (do 35 m2) najbardziej wzrosły w Szczecinie (12 proc.), Wrocławiu (12 proc.) i Gdańsku (10 proc.). Rekordzistą w zestawieniu są natomiast duże mieszkania we Wrocławiu, których najem zdrożał aż o 16 proc. Inne miasta, w których wzrost przekroczył 10 proc., to Szczecin (12 proc.), Bydgoszcz (12 proc.) i Poznań (11proc.).