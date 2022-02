Mieszkańcy Warszewa w Szczecinie się z tej wiadomości nie ucieszą...

Chodzi o osiedle Maciejkowe Wzgórze przy ulicy Maciejkowej sąsiadujące z dwoma głównymi ulicami Warszewa i Osowa: Podbórzańską i Andersena. Przed laty o osiedlu było głośno, gdy ekstremalnie wąskie uliczki wywoływały konflikty między mieszańcami (większość ulic jest jednokierunkowa i dwa auta obok siebie nie miały szans przejechać). Problemy potęgował fakt, że do niedawna do osiedla prowadziła tylko jedna droga z ul. Podbórzańskiej.

Sytuacja poprawiła się niedawno, gdy wybudowano dojazd do osiedla od ulicy Andersena. Odłogiem pozostawiono jednak niespełna 400 metrowy odcinek, który mógłby połączyć ulicę Andersena z Podbórzańską. Gdyby udałoby się to zrobić, mieszkańcy mieliby drugi wyjazd w ulicę Podbórzańską, a co ważniejsze także w sąsiadującą z nią, budowaną ulicę Miłosza, która prowadzi do ulicy Kredowej, gdzie powstaje szkoła podstawowa.