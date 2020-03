Mieszkańcy Szczecina przeszli w Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych [ZDJĘCIA, WIDEO]

Górnik Zabrze – Pogoń Szczecin 3:1 [ZDJĘCIA z MECZU]

Pięć punktów w trzech meczach to dobry dorobek, ale nie było to poparte dobrą grą. Na mecz z Górnikiem Zabrze trener Pogoni Szczecin wymienił prawie połowę składu. Niestety, nic to pozytywnego nie przyniosło.