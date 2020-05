Międzynarodowy projekt teatru nie ma ze Szczecina. Posłuchajcie audiobooka "Mały Książę". Premiera 9 maja, o godzinie 20, na YouTube

We read "The Little Prince" - International Project to zainicjowane przez szczeciński teatr nie ma powstanie międzynarodowego audiobooka kultowej książki "Mały Książę", której autorem jest Antoine de Saint-Exupéry. Premiera audiobooka dziś - w sobotę 9 maja 2020 roku, o godzinie 20, na kanale YouTube. "Mały Książę" czytany będzie przez 31 osób, w kilkunastu różnych językach.

TUTAJ LINK DO AUDIOBOOKA: We read "The Little Prince" - International Project INFORMACJA AUTORÓW PROJEKTU:

Sztuka ma to do siebie, że obcowanie z nią pozwala nam przenosić się w inne światy, pozwala zapomnieć, ale pozwala też dostrzec w rzeczach i zjawiskach to czego nie widać na pierwszy rzut oka.

Postanowiliśmy zebrać grupę przyjaciół, tych związanych z teatrem, ale także tych, którzy po prostu chcieli zrobić coś fajnego i stworzyliśmy dla Państwa audiobook z jedną z najpiękniejszych książek - “Mały Książę” Antoine de Saint-Exupéry.

Zebraliśmy się międzynarodowo, ponieważ i problem panującej na świecie pandemii, jest sprawą, która dotyczy nas wszystkich, niezależnie od kontynentu, na którym mieszkamy. Wybór książki jaką jest dzieło przetłumaczone na ponad 300 języków, też nie był przypadkowy ;)

Zapraszamy Państwa na chwilę oderwania od tego co nas otacza, zapraszamy na międzykontynentalną podróż z Małym Księciem.

Udział w czytaniu "Małego Księcia" wzięli:

Adrien Phitoussi

Agnieszka Faryna - Theatre “nie ma”

Aleksandr Szyszkin - Puppet Theater in Jekaterynburg

Aleksandra Hereć

Aneta Banaś-Brejt - Theatre “nie ma”

Can Göçmenler

Daria Bolszakowa - Youth Theatre in Jekaterynburg

Diego Ruggiano

Filip Jabłoński

Galina Gerling - National Theater”Glagoul” in Saint Petersburg

Hakim Habbi

Hossein Rahimi - Papion Theatre Group

Jewgenij Bielow- independant actor

Katarzyna Nowak - Theatre “nie ma”

Magdalena Zienko - Theatre “nie ma”

Mikhail Alemaskin - National Theater”Glagoul” in Saint Petersburg

Mikołaj Matusewicz - Theatre “nie ma”

Mira Maludzińska

Natalia Melchinkiewicz aka. Katie

Olesia Shaliapina - Theatre “nie ma”

Ovidi Llorente Saguer

Paweł Pozdnieje - Youth Theatre in Jekaterynburg

Rajmund Stolarczyk - Theatre “nie ma”

Rita Heigelmann-Kołakowska - Theatre “nie ma”

Salomé Borbé

Shantia Shahlaiei - Papion Theatre Group

Stiopa Rozkosz - Puppet Theater in Jekaterynburg

Tooraj Shahlaie - Papion Theatre Group

Urszula Gnyś

Wilfredo Candebat

Zofia Sosińska - Theatre “nie ma”

Illustrations: Salomé Borbé

Poster editing: Jagoda Moczarska

Music: agness

Editing: Seweryn Niemiec

Project coordinator: Aneta Banaś-Brejt

Project director: Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz - Serdecznie zapraszamy do wejścia dziś wieczorem na kanał YouTube i posłuchanie "Małego Księcia" - mówi reżyser Tatiana Malinowska-Tyszkiewicz, prowadząca teatr nie ma. - Audiobook dostępny będzie także po premierze. TUTAJ DOŁĄCZ DO WYDARZENIA NA FACEBOOKU: We read "The Little Prince" - International Project

