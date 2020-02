Międzynarodowy Dzień Pizzy 2020. Najlepsza pizza w Szczecinie? TOP 10 restauracji z pizzą w Szczecinie według internautów Tripadvisor

W piątek 9 lutego przypada Międzynarodowy Dzień Pizzy . Włosi go nie obchodzą, ale za to Polacy bardzo lubią świętować ten dzień.

Przepis na idealne ciasto na pizzę

- Mówi się, że najlepsza pizza to ta z Włoch - komentuje Joanna Latuszek, blogerka kulinarna. - Każdy może próbować doścignąć włoski ideał w domowym zaciszu. Jednak tu warto wiedzieć, że piec w restauracji jest nagrzany nawet do 400 st. C., a do wypieku pizzy powinno się używać dość trudno dostępnej mąki 0 lub 00. W domowych warunkach nie jesteśmy w stanie nagrzać piekarnik do tak wysokiej temperatury. Mimo wszystko pizza zrobiona samemu ma swój smak i urok.