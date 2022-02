Miały odparzenia i rany na ciele. Interwencja TOZ i straży miejskiej w Dąbiu

Pies i dwie suczki przebywają już w przychodni Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, gdzie pomału dochodzą do siebie. Uratował je brak obojętności wśród mieszkańców, którzy zgłosili sprawę z prośbą o interwencję. Pracownicy TOZ udali się na miejsce, gdzie potwierdziły się doniesienia na temat psów przetrzymywanych w bardzo złych warunkach. Właściciel nie był jednak skory do współpracy i potrzebna była pomoc.

Właściciel stracił psy i odpowie za swoje postępowanie

To co zastali na miejscu przekraczało granice wyobraźni.

Psy z interwencji szukają nowego domu

Czworonogi wracają do zdrowia w przychodni TOZ i czekają na nowych właścicieli, którzy pokażą im co to prawdziwy dom i miłość. Przychodnia uzyskała od właściciela zrzeczenie praw do psów, dzięki czemu mogą zostać adoptowane. Jeśli ktoś chce dać im nowy dom, to należy skontaktować się z panią Marleną (607 701 117).