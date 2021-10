Mężczyzna, który uderzył księdza i zdewastował kościół w Szczecinie trafił do aresztu

Jest podejrzany o uszkodzenie ciała i znieważenie księdza oraz o obrazę uczuć religijnych poprzez znieważenie kościoła, czyli miejsca do wykonywania obrzędów religijnych. Według prokuratury sprawa ma podłoże chuligańskie. Grozi mu do 5 lat więzienia.

- Działając w warunkach występku chuligańskiego, czyli publicznie, bez powodu, okazując rażące lekceważenie porządku prawnego, obraził uczucia religijne poprzez znieważenie miejsca przeznaczonego do publicznego wykonywania obrzędów religijnych i zniszczenie mienia parafii. Ponadto podejrzany usłyszał zarzut uszkodzenia ciała, znieważenia słowami powszechnie uważanymi za obelżywe księdza i kierowania grób karalnych - wyjaśnia prokurator Ewa Obarek z Prokuratury Okręgowej w Szczecinie.

Nie wiadomo czy przyznał się do winy. Od razu po zatrzymaniu w dniu zdarzenia trafił na dwa tygodnie do szpitala ze względu na stan zdrowia. Lekarze uznali jednak, że teraz może przebywać w areszcie.

15 września przed południem wszedł do przedsionka kościoła pw. św. Józefa w Szczecinie z butelką piwa i zaczął niszczyć przedmioty kultu. Złamał m.in. zabytkowy krzyż. Potem na schodach uderzył księdza, który próbował wyjaśnić sprawę. Zdarzenie zarejestrował kościelny monitoring. Duchowny miał pękniętą żuchwę.