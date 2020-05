Mecze Pogoni bez publiczności. Zmienia się też praca dziennikarzy [ZDJĘCIA]

- Będziemy rozmawiać z klubami, aby przygotować każdą z drużyn do organizacji spotkań zgodnie z nowymi wytycznymi oraz z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa powszechnego i zaleceń płynących ze strony państwa – mówi prezes Ekstraklasy S.A. Marcin Animucki. - Byliśmy także w kontakcie z naszymi partnerami telewizyjnymi, sponsorami, ze środowiskiem dziennikarskim oraz fotoreporterami, dla których nowością będzie obsługiwanie meczów w nietypowych warunkach. Celem wprowadzenia nowych regulacji jest maksymalne zapewnienie bezpieczeństwa, przy minimalnej liczbie osób niezbędnych do organizacji spotkania oraz zachowaniu pomiędzy nimi bezpiecznego dystansu.

Konferencje prasowe po meczu zostaną zamknięte dla mediów zewnętrznych i będą odbywały się w formie przekazu telewizyjnego, z możliwością zadawania pytań przez dziennikarzy za pośrednictwem rzeczników prasowych klubów. Kluczowym miejscem na obiekcie będzie „strefa zero”, w której przebywać będą jedynie te osoby, które przeszły wcześniej izolację i zostały przebadane na obecność koronawirusa.

Ekstraklasa S.A. naciska na kluby, by te promowały pozostanie w domach kibiców w czasie spotkań. Chodzi o to, by pod stadionami nie gromadzili się fani. Za to osoby pracujące na stadionie muszą zakładać maseczki na twarz.

- Na meczu nie będzie chłopców do podawania piłek. Wcześniej zostaną przygotowane 24 piłki, aby nie powodować opóźnienia gry. Montaż LED musi zostać zakończony na 6 godzin przed rozpoczęciem zawodów, a montaż kamer na 3 godziny. Jakikolwiek catering jest zabroniony. Nie będzie również dziecięcej eskorty i maskotek – mówi dyrektor operacyjny Ekstraklasy S.A. Marcin Stefański.