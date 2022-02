Matura 2022. Na US w Szczecinie ruszają darmowe kursy przygotowujące do matury! Startują zapisy

Jak zapewniają organizatorzy, kursy prowadzą doświadczeni nauczyciele akademiccy. Wszyscy uczestnicy będą mogli aktywnie uczestniczyć w zajęciach, zadawać pytania, usystematyzować dotychczasową wiedzę lub uzupełnić zaległości. Zakres tematyczny każdego kursu dostosowany jest do wymagań egzaminacyjnych zawartych w rozporządzeniu MEiN.

Kurs przygotowujący do matury z matematyki przyda się wszystkim maturzystom. Zajęcia odbywają się przy użyciu wirtualnej tablicy z użyciem dodatkowych materiałów dydaktycznych. Kurs nie jest prowadzony tylko w formie wykładu, to przede wszystkim maturzyści aktywnie uczestniczą w zajęciach, wspólnie rozwiązując zadania z poszczególnych działów matematyki jak i z arkuszy z lat ubiegłych – tłumaczy dr inż. Tomasz Wiśniewski z Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania US.