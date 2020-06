Matura 2020 w Szczecinie. Pierwsze egzaminy. Jak będą przebiegały?

- Ten dodatkowy miesiąc wolnego pozwolił nam trochę odpocząć, ale też dostaliśmy więcej czasu na naukę. Jedni wykorzystali ten czas lepiej, inni gorzej. To sprawa indywidualna - mówi Katarzyna Obolik, maturzystka z IX Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. - Mimo wszystko jednak chcielibyśmy już mieć ten egzamin za sobą i zająć się rekrutacją na studia . Nasi rodzice też tak myślą.

W tym roku matury będą się odbywać od 8 do 29 czerwca. W poniedziałek o godz. 9 tradycyjnie maturzyści zaczną od egzaminu pisemnego z języka polskiego. Dzień później, 9 czerwca, będą zdawać matematykę, a 10 czerwca - język angielski .

Jak szkoły przygotowują się do matury? Zobaczcie relację: Matura 2020. Jak będą wyglądały egzaminy? Wymagania dla uczniów. Zobacz wideo i zdjęcia

Tegoroczni maturzyści mieli za sobą trudne doświadczenia, bo musieli się przygotowywać do egzaminu zdalnie, przynajmniej przez ostatnie półtora miesiąca przed zakończeniem roku szkolnego. Potem stresowali się brakiem informacji na temat terminu matur, a potem zostali w domach czekając na przesuniętą maturę. To dla wielu był duży stres, dodany do stresu związanego bezpośrednio z samymi egzaminami.