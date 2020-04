Maseczki, rękawiczki i płyny do dezynfekcji trafiły do wolontariuszy

– Wolontariuszki i wolontariusze swoją życzliwością, otwartością na potrzeby drugiego człowieka i dobrą energią pomagają przetrwać nam ten trudny czas. Dziękujemy wam z całego serca za pomoc, którą niesiecie. Nie zapominamy też o was. Środki ochrony osobistej to podstawa, każdy powinien mieć do nich dostęp – mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.