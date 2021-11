Marszałek województwa będzie odwołany ze stanowiska? Tego domaga się partia KORWiN. Sprawdź szczegóły

- Decydując, że na pracę w domu mogą liczyć wyłącznie pracownicy, którzy zaszczepili się przeciwko COVID-19, a odmawiając tego przywileju osobom, które nie chcą się szczepić, pan marszałek świadomie zastosował segregację sanitarną - nielegalnie i bezsensownie - podkreślił Marcel Duda, prezes Regionu Zachodniopomorskiego KORWiN na konferencji prasowej zorganizowanej przed siedzibą sejmiku. - Nikt nie może traktować osób niezaszczepionych inaczej niż zaszczepionych . Poza tym nie ma podstawy prawnej do kontroli pracowników w sprawie szczepień.

Powrót do pracy zdalnej w Urzędzie Marszałkowskim nie dla wszystkich?

- Opozycja krytykująca partię rządzącą, nagle, w kwestii COVID-19, zaczęła popierać nielegalne działania rządu - dopowiada Dawid Przywóski z zachodniopomorskiego oddziału KORWiN. - A my się nie godzimy na łamanie prawa. I dzielenia ludzi na tych co przyjęli jakiś medykament i na tych, którzy go nie przyjęli.