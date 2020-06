Marcela Wędrychowskiego nie zobaczymy już w tym sezonie w drużynie Pogoni

- Niestety, w przypadku Marcela doszło do takiego samego urazu, czyli zerwania więzadła krzyżowego przedniego, co u Igora Łasickiego. W piątek będzie przechodził zabieg. Do obu kontuzji doszło w kontakcie z innym zawodnikiem. To duży pech - mówi dr Bartosz Paprota, klubowy lekarz Pogoni.

Wędrychowski doznał kontuzji w trakcie wtorkowych zajęć. Drużyna właśnie rozpoczynała przygotowania do sobotniego meczu z Cracovią, a nasz młody skrzydłowy miał szansę nawet na grę od pierwszej minuty. Trener Kosta Runjaic nic takiego nie obiecywał, ale szkoleniowiec nie był zadowolony z tego, co jego zespół pokazał w przegranym meczu z Zagłębiem i zasygnalizował kilka zmian w składzie. Jednym z graczy, którzy nie zapracowali na choćby małego plusa był Santeri Hostikka. Fin kolejny raz pali się, gdy zaczyna mecz od początku. W jego miejsce mógłby wskoczyć właśnie 18-letni Wędrychowski. Na taką zmianę naciskali też kibice, bo po pierwsze junior pochodzi ze Szczecina, a po drugie - dobrze wypadał w czasie dwóch epizodów na boiskach ekstraklasy. Teraz Runjaic będzie musiał szukać innych opcji, bo Wędrychowskiego czeka około półroczna przerwa w grze.