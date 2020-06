Manifestacja antyrasizmu czy wandalizm? ZDiTM: zgłoszono to na policję

- Zostanie to zgłoszone na policję jako akt wandalizmu - mówi Hanna Pieczyńska, rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. Ktoś na jednym z filarów TZ namalował hasło nawiązujące do śmierci George'a Floyda.

6 czerwca doszło w tym miejscu do manifestacji. Zapalono znicze przy wspomnianym filarze. Organizator spotkania - szczeciński oddział partii Razem wydał oświadczenie w tej sprawie.

"Pod grafitti poświęconemu George’owi Floydowi szczecinianie zaczęli składać znicze ku jego pamięci. Miejsce to zaczęło funkcjonować w świadomości mieszkańców naszego miasta jako symbol protestu i solidarności. Chcieliśmy to uszanować, dlatego postanowiliśmy zorganizować demonstrację właśnie tam. Jednak to nie my umieściliśmy grafitti w tym miejscu. Nie my potem je zamalowaliśmy, i nie my dopisaliśmy #bluelivesmatter - hasło obrońców brutalności amerykańskiej policji. Podczas demonstracji w ramach happeningu zasłoniliśmy ten dopisek kawałkiem kartonu. Dodaliśmy także karton z nazwiskiem zamordowanego w USA mężczyzny. Po manifestacji kartony zostały usunięte. Dlatego dziwi nas, że znalazły się głosy zarzucające organizatorom wandalizm."