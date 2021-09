Mamy nowe autobusy elektryczne w Szczecinie. Już niedługo pojawią się na ulicach miasta! [ZDJĘCIA]

Są to autobusy o pełnym wyposażeniu elektrycznym, a więc nie ma mowy o jakiejkolwiek emisji spalin. W zajezdni znajduje się sześć podwójnych stacji do ładowania baterii, a do końca roku ładowarki mają pojawić się również w mieście. Wtedy autobusy będą gotowe, żeby poruszać się po swoich docelowych trasach. Aktualnie dopinane są ostatnie formalności.

- Dzisiaj w ramach odbioru autobusy wyjadą na ulice Szczecina i wykonają przejazd techniczny. Wszystko po to, żeby sprawdzić działanie systemów i wytrzymałość baterii. Oczywiście, po zakończeniu wszystkich procedur, za kilka tygodniu autobusy wyjadą na ulice Szczecina. Od nowego roku, gdy będą zainstalowane ładowarki w mieście, to będą się już poruszały po swoich docelowych liniach - informuje Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.