Mały maraton Pogoni Szczecin. Trzy mecze w osiem dni

- Zarówno nasz team trenerski, jak i zawodnicy, zdajemy sobie sprawę z tego, że zdobyliśmy zbyt mało punktów w stosunku do oczekiwań - zaznacza trener Runjaić. - Były to też trudne mecze, a w piłce tak bywa, że może spotkanie potoczyć się w różne strony. Będziemy o tym pamiętać, przygotowując się do najbliższych meczów, chcąc je wygrać. Zbliżamy się do fazy końcowej sezonu zasadniczego. Na każdy mecz trzeba patrzeć, jak na finał. Teraz mamy taką sytuację, że kilka zespołów walczy o przeżycie. Inne zespoły, które są w ósemce, walczą o to, by w niej pozostać. Są też takie ekipy, które chcą się znaleźć w grupie mistrzowskiej. Dlatego każdy mecz jest na wagę złota, każdy jest trudny i trzeba do nich podchodzić z koncentracją i odpowiednim zapałem. Musimy znowu pokazać, że mamy podstawy do dobrej gry i w każdym spotkaniu muszą być zaangażowani wszyscy piłkarze, zdolni do tego, by cierpieć i zaangażować się na 100 procent. To warunek tego, by osiągnąć sukces. W tej fazie sezonu decydującą rolę odgrywać będą detale. Decydujące będzie wykorzystanie absolutnie każdej szansy, która się nadarzy. Każde dośrodkowanie, rzut różny - muszą być wykonywane z odpowiednią ostrością, precyzją i koncentracją. Podobnie przy rzutach karnych, sytuacjach podbramkowych. Im więcej tych detali będziemy potrafili wykorzystać, tym większe będzie prawdopodobieństwo, że wygramy - dodał szkoleniowiec Pogoni.

Niemiecki trener nie będzie mógł skorzystać z kilku zawodników w Zabrzu.