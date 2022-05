Małgorzata Brodzik, pisarka ze Szczecina, traktuje pisarstwo jak terapię dla siebie i innych

Dlaczego zaczęłaś pisać?

– Od zawsze o tym marzyłam. Chciałam wydać książkę, siedziało mi to z tyłu głowy. Kiedyś dużo czytałam, nadal to robię (uśmiech). Sporo też recenzowałam. Stąd te marzenia. Mój debiut, można powiedzieć – napisał się sam. To było przetarcie szlaków. Uwierzyłam w siebie i zaczęłam pisać.

Postawiłaś na literaturę obyczajową, później na romans, skąd ten kierunek?

– Jestem marzycielką, wierze w prawdziwą miłość (uśmiech). To też gatunki, które głównie czytam.