"Ludzie, nie ideologia!". Będzie manifestacja w Szczecinie. Sprawdźcie szczegóły

Ostatnio obiegają nas szokujące, dehumanizujące wypowiedzi polityków wymierzone w osoby LGBT+. W ciągu tygodnia usłyszały one, że nie są ludźmi, Polska jest najpiękniejsza bez nich, a tematu małżeństw jednopłciowych "nie ma". Do tego prezydent Andrzej Duda dopiero co przyjął wymierzoną w osoby nieheteronormatywne Kartę Rodziny.

Z tego powodu w wielu miastach w weekend zostaną zorganizowane manifestacje wspierające społeczność LGBT+. Szczecin również przyłącza się do tej akcji i zaprasza w sobotę przed Pomnik Czynu Polaków w Parku Kasprowicza.