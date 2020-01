Lotnisko podsumowuje ubiegły rok, a przedsiębiorcy liczą na połączenia z Ukrainą

- Dziś liczba pasażerów na linii do stolicy Małopolski przekroczyła 50 tysięcy osób. Jest to nasza najmłodsza linia w Polsce, która ruszyła w kwietniu ubiegłego roku. Latem 2020 roku nasze linie zaoferują cztery trasy ze Szczecina - zdradza Olga Pawlonka, specjalistka ds. marketingu i komunikacji Ryanair.

Z nowości, które pojawią się w siatce połączeń, to połączenie do Kopenhagi uruchomione przez linię lotniczą Norwegian. Zacznie ono funkcjonować 1 kwietnia. Mają też pojawić się czarterowe loty do Bułgarii.

Irlandzki przewoźnik w miesiącach letnich będzie latał z goleniowskiego portu codziennie do Londynu oraz po dwa razy w tygodniu do Dublina, Liverpoolu i Krakowa.

Podobnego zdania jest Piotr Wolny, dyrektor Północnej Izby Gospodarczej, będącej partnerem w lobbowaniu na rzecz utworzenia połączenia lotniczego z Ukrainą.

- Chcemy, żeby obywatele Ukrainy nadal przyjeżdżali do naszego miasta, ten rynek ma jeszcze potencjał personalny - komentuje Piotr Wolny. - Docierają do nas sygnały, że jesteśmy źle skomunikowani. Podróż do Szczecina pociągiem czy samochodem trwa bardzo długo, inne regiony oferują lepszą komunikację i to jest poważne zagrożenie dla naszego rozwoju gospodarczego - dodaje.

Przedsiębiorcy wierzą, że niebawem uda się dojść do porozumienia, jeśli nie z narodowym przewoźnikiem jakim jest LOT, to może z WizzAir lub Ryanair.