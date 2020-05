(© screen YouTube)

Hot16challenge to wyzwanie polegające na nagraniu 16 wersów i nominowaniu kolejnych osób do akcji, które mają stworzyć swój kawałek w 72 godziny. Druga edycja legendarnej rapowanej akcji to nie tylko nagrywanie muzyki, ale również pomoc w walce z koronawirusem. Wraz z #hot16challenge2 ruszyła zbiórka - “Beef z koronawirusem





Zbiórka dostępna jest pod adresem: http://siepomaga.pl/hot16challenge.

Całą akcję można śledzić na stronie http://hot16challenge.network



Do akcji włączył się również duet Łona i Webber. Pieniądze w całości zostaną przeznaczone na pomoc lekarzom i szpitalom w walce z koronawirusem. Wysokość wpłaty jest dowolna. Do tej pory udało się uzbierać ponad 540 tysięcy złotych.



Przed szczecińskiego rapera nominowani do udziału w Hot16challenge zostali:

Mes

Bisz

Afro

Noon

Marian Lichtman





