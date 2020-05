Lokale przygotowują się do otwarcia. Jak teraz pracuje się w restauracji? Rozmowa

Co trzeba było zmienić w pracy restauracji Public Fontanny, aby udało się utrzymać działalność w czasie pandemii?

- Przede wszystkim, zgodnie z wytycznymi sanepidu, musieliśmy zaopatrzyć się w rzeczy, które umożliwiły nam wydawanie posiłków na wynos i w dostawie. Mowa o pojemnikach do przenoszenia jedzenia czy jednorazowych opakowaniach. Musieliśmy też utworzyć specjalne stanowisko do wydawania dań z odbiorem własnym. Do tego podpisaliśmy umowy z dwoma podmiotami dostawczymi - pyszne.pl i Uber Eats. Uruchomiliśmy też dostawy własne.

Jak w takim razie wygląda praca na kuchni?

- Ruch znacznie spadł, więc kucharz samodzielnie wykonuje wszystkie czynności. Odeszło zmywanie naczyń po gościach czy obsługa stolików, więc nie jest to problem. Oczywiście zachowujemy wszystkie środki higieny i bezpieczeństwa. Od lat stosujemy się do wytycznych systemu HACCP, więc nie są one dla nas nowością.