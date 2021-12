Lodołamanie na Odrze. Do akcji wyruszyło aż pięć jednostek! Jest zagrożenie powodziowe? Zobacz ZDJĘCIA

Jednostki ruszyły na Odrę w czwartek rano m.in. z gryfińskiego Nabrzeża.

– Nie ma zagrożenia powodziowego, a nasze działania to przede wszystkim prewencja – mówi Marek Duklanowski, dyrektor Wód Polskich w Szczecinie. – Musimy trochę na Odrze posprzątać – dodaje Przemysław Daca, prezes Wód Polskich. I jak podkreśla, zjawiska lodowe na rzece pojawiły się o tej porze roku po raz pierwszy od 16 lat. To między innymi zalodzenie śryżowe i tafla lodu biegnąca aż do okolic Widuchowej.