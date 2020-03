Lodołamacz ze Szczecina "klejnony taśmą". "Puma" już zwodowana

Z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka i innych polityków PiS odebrano kadłub lodołamacza budowanego w MSR Gryfia. Tym samym, w trakcie trwania kampanii wyborczej, minister Gróbarczyk - jedynka PiS do Sejmu - mógł pochwalić się obiecywaną odbudową przemysłu stoczniowego w Szczecinie.

Lodołamacz sklejony taśmą? Gryfia: Praktyka stosowana powszechnie we wszystkich stoczniach [ZDJĘCIA]

W oświadczeniu z Zarządu MSR "Gryfia" dowiedzieliśmy się, że "taśma zabezpieczająca stosowana jest powszechnie we wszystkich stoczniach na całym świecie".

– To był zrobiony czysty pokaz dla pana Gróbarczyka do jego kampanii parlamentarnej – ocenił wtedy Rafał Zahorski, pełnomocnik marszałka województwa zachodniopomorskiego ds. gospodarki morskiej.

- Budowa zakontraktowanych statków przebiega zgodnie z harmonogramem – powiedziała Aleksandra Bodnar, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. - Nowe lodołamacze będą statkami wielozadaniowymi,

co pozwoli obniżyć koszty ich eksploatacji. Obok lodołamania, mają być one przeznaczone do zwalczania pożarów, ratownictwa wodnego, holowania czy prac badawczych.

W pierwszej fazie przedsięwzięcia budowane i wyposażone są lodołamacze: czołowy oraz liniowy. Obie jednostki prototypowe, po przeprowadzeniu pełnego programu prób eksploatacyjnych na rzece (pod nadzorem PRS), zostaną przekazane Wodom Polskim. Wyniki testów eksploatacyjnych zostaną wykorzystane przy budowie kolejnych dwóch lodołamaczy liniowych.

Budżet całego projektu to 74 mln. zł. Termin jego zakończenia całego projektu to 2021 roku.