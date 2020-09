Literatura w ekoporcie, czyli w Szczecinie wracają "Książki na wynos"

Punkt wymiany książek został tymczasowo zamknięty z powodu zagrożenie epidemiologicznego.

Galeria "Książka na wynos" to pomieszczenie, w którym gromadzone są książki zebrane ze wszystkich ekoportów w Szczecinie.

- Każdy, w godzinach funkcjonowania ekoportu, może przyjść i zabrać do domu dowolną liczbę publikacji - bez konieczności oddawania. Nie ponosi za to żadnych kosztów. To miejsce również dla tych, co nie mają co zrobić ze zbędnymi książkami. Zamiast wyrzucać je na śmieci, można przynieść właśnie do naszej nietypowej galerii - informuje Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

W ekoporcie obowiązują oczywiście zasady sanitarne: utrzymywanie dystansu i noszenie maseczek. Ekoport przy ul. Taczaka jest czynny od poniedziałku do piątku w godz. 9 do 19, w soboty 9-15.