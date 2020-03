Lekcje z internetu – rusza serwis "zdalnelekcje" dla uczniów

Na stronie www.gov.pl/zdalnelekcje można znaleźć propozycje dla uczniów wszystkich klas szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, zgodne z aktualną podstawą programową. To treści, które mogą być wykorzystane w trakcie zdalnego nauczania.

Szóstoklasiści na muzyce będą mieli szansę poznać (jeśli jeszcze ich nie znają) różne współczesne style muzyczne. Nauczyciele ósmoklasistów będą mogli powtórzyć z nimi czas Past Simple i popracować nad wzbogaceniem słownictwa.

Poza językiem angielskim, na stronie znajdują się także podpowiedzi do wykorzystania na lekcjach niemieckiego, hiszpańskiego czy francuskiego.

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Szczególnie chodzi o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty i maturalnego. W tym celu Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z: