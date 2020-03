Ledwo po skończeniu służby, zatrzymała pijanego kierowcę

Do zdarzenia doszło w nocy 30.03.2020 r. Policjantka, która na co dzień pracuje w Ogniwie Patrolowo Interwencyjnym Komisariatu Pogodno, po zakończonej służbie wracała do domu. Jej uwagę wzbudził kierowca samochodu osobowego marki Volkswagen, którego styl jazdy i zachowanie na drodze wskazywało, że może znajdować się w stanie nietrzeźwości. Kierujący pomimo nocnej pory, nie miał włączonych świateł oraz przejechał na czerwonym świetle.

Reakcja policjantki była niemal natychmiastowa. Zaraz po zmianie koloru sygnalizacji świetlnej, ruszyła za podejrzanie zachowującym się kierującym, który bez sygnalizowania, zmieniał pasy ruchu. Na kolejnym skrzyżowaniu policjantka wybiegła ze swojego samochodu i otworzyła drzwi kierującego, który okazał się kompletnie pijany.