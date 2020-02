Lech Poznań nie wpuści kibiców Pogoni Szczecin na mecz?

Kilku kibiców z Trójmiasta zostało zatrzymanych po tym spotkaniu, mieli m.in. wyważyć jedną z bram na stadionie. Trwają identyfikacje także tych, którzy rzucali odpalonymi racami w sektory gospodarzy.

Władze Lecha ukarały zorganizowane grupy fanów Lechii dwuletnim zakazem stadionowym (na spotkania organizowane przez Kolejorza), a dodatkowo zamknęły sektor gości na trzy najbliższe spotkania, z Górnikiem Zabrze, Legią Warszawa oraz Pogonią. Przeciwko tej decyzji już zaprotestowali prezesi Legii i wczoraj także prezes szczecińskiego klubu, Jarosław Mroczek, w otwartym liście do władz Kolejorza.

„Od czasu, gdy Pogoń powróciła do Ekstraklasy w roku 2012, uwzględniając Puchar Polski, rozegraliśmy łącznie 23 spotkania - pisze w liście do sternika Lecha, prezes Mroczek. Relacje pomiędzy kibicami naszych klubów, jak Pan doskonale wie, są dość trudne, a przecież w całym tym okresie nie doszło do żadnych zdarzeń, które można byłoby w jakikolwiek sposób porównać do tego, co wydarzyło się podczas meczu Lecha z Lechią. (...) Nie widzę żadnego powodu, by zastosować wobec naszych kibiców taki zakaz. (...) Dużo rozmawiamy o czynnikach, które wpłynąć mogą na podniesienie atrakcyjności meczów w ekstraklasie. Na pewno nie jest właściwą drogą zamykanie możliwości oglądania na żywo meczu zarówno przez własnych kibiców, jak i kibiców gości.”