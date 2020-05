Łasztownia to wyspa z bogatą historią. Jak wyglądała dawniej?

To wyspa, która na stałe wpisała się w krajobraz Szczecina od średniowiecza. Dziś kojarzy się z wielkimi aspiracjami, imprezami na Dni Morza, a jeszcze kilkadziesiąt lat temu tutaj tętniło życie. Ludzie mieszkali i pracowali na Łasztowni. To był przełom XIX i XX wieku. Zapotrzebowanie na mieszkania przyczyniło się do gęstej zabudowy Łasztowni domami czynszowymi dla robotników, przeplatanymi gmachami fabrycznymi i różnymi obiektami produkcyjno-usługowymi. Do największych należała cukrownia przy ul. Władysława IV (niem. Pommersche Provinzial-Zuckersiederei). Cała niemal Łasztownia została zrujnowana podczas nalotów lotnictwa alianckiego w ostatniej wojnie, w 1942-1944 roku.

