Kwiecień-plecień w Szczecinie. Prognoza pogody na weekend

Piątek ma być pochmurny.

- A w okolicach Szczecina możemy się spodziewać nawet słabych opadów deszczu - mówi Krzysztof Ścibor z Biura Prognoz Pogody Calvus.

Nad morzem będzie wiał silny wiatr, w porywach osiągnie prędkość nawet do 70 km/h. Temperatura w Szczecinie to 6-7 stopni Celsjusza, nad morzem około 4 stopni C.

W sobotę możemy się spodziewać więcej przejaśnień i więcej ciepła. Temperatura w Szczecinie wzrośnie maksymalnie do 9 stopni C, nad morzem 6 stopni C.