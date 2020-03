Kup voucher teraz, usługę odbierz po epidemii. Akcja ratunkowa dla lokalnych firm

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do sprzedaży voucherów, które klienci i goście będą mogli nabyć z odroczoną możliwością realizacji.

Jak czytamy w opisie inicjatywy:

klient kupując voucher na dowolną kwotę, będzie mógł go wykorzystać do końca roku na usługi lub produkty.

Firmy, które zgłoszą się do udziału otrzymają plik word z voucherem do wypełnienia i wydrukowania. Przy sprzedaży należy go uzupełnić o kwotę i nazwę firmy.

Przedsiębiorcy będą mogli sprzedawać je w swoich lokalach lub, jeśli dopuszczają płatność przelewem, wypełnione wysyłać do klientów drogą mailową w formie pdf.