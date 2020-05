Kto wybuduje pawilony na al. Wyzwolenia? Ogłoszono konkurs

Oferta dotyczy dzierżawy gruntów zaznaczonych na załączonej mapce numerem 2 i 3. Zwycięzcy konkursu zobowiązani będą do wybudowania nowego pawilonu zgodnie z przyjętą koncepcją architektoniczną oraz prowadzenia w nich działalności.

Warunkiem przystąpienia do konkursu, jest złożenie wniosku na „formularzu oferty”, według załączonego tam wzoru. Zarówno wniosek, jak i regulamin dostępne są na stronie internetowej www.zstw.szczecin.pl/bip w zakładce konkursy. Propozycje składać można do 22 czerwca, do godz. 10.00.

Przyjęta wcześniej koncepcja zakłada budowę czterech nowych, przeszklonych pawilonów. Dzięki nim krajobraz wzdłuż al. Wyzwolenia (na odcinku między numerami 37 a 47) zostanie ujednolicony, a całość na pewno poprawi estetykę miasta. Według rozstrzygniętego w grudniu 2019 roku konkursu, w pozostałych pawilonach prowadzona będzie m.in. działalność gastronomiczna. Zgodnie z zawartą umową, dzierżawcy mają czas na wybudowanie pawilonów do końca roku.