Kto przebuduje Teatr Letni w Szczecinie? Cztery firmy zainteresowane remontem

Będzie nowa siedziba pogotowia w Szczecinie. Kiedy otwarcie?

Siedziba przy ul. Duńskiej w Szczecinie to jeden z dwóch nowych adresów dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Nowoczesna infrastruktura, bardziej komfortowe warunki pracy i krótszy czas dojazdu do pacjenta – to główne zalety lokalizacji inwestycji.