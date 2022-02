Kotka ze Szczecina zwiedza świat! Poznajcie Lukrecję i jej wyjątkowe przygody

Na początek zapytam, jak to się stało, że Lukrecja do was trafiła? Jak długo już jest z wami?

- Lukrecja trafiła do nas z hodowli. Jeżeli chodzi o wybór rasy, to była decyzja dokładnie przemyślana. Wybraliśmy rasę maine coon, ponieważ zachowuje się podobnie jak psy - chociażby możemy wyprowadzić ją na smyczy. Do szkolenia kota potrzeba jednak więcej cierpliwości. Lukrecja ma cztery lata, a z nami jest od trzech i pół roku. Natomiast wspólnie podróżujemy od trzech lat.

Jak Lukrecja znosi życie na walizkach?