Kościół na os. Nad Rudzianką. Mieszkańcy chcą unieważnienia uchwały

- Projekt uchwały w sprawie bezprzetargowego wydzierżawienia gruntów na osiedlu „Nad Rudzianką” nigdy nie został skierowany do komisji celem zaopiniowania. Radni nie mieli możliwości zgłoszenia poprawek. Komisja ds. Budownictwa i Mieszkalnictwa wyraziła tylko zgodę na bezprzetargową dzierżawę gruntów (pozaustawowy wymóg narzucony uchwałą z 1997 roku) – nie było to jednak opiniowanie projektu uchwały - uważa Igor Podeszwik z inicjatywy Nowy Szczecin, który przygotował wzór obywatelskiego wniosku do wojewody o unieważnienie przyjętej w tym tygodniu uchwały.