Koronawirus. Zalecenia w szkołach w regionie w razie zagrożenia epidemiologicznego

Zalecenia te mają związek z rozprzestrzeniającym się na świecie koronawirusem.

Kuratorium na spotkanie z dyrektorami placówek oświatowych zaprosiło przedstawicieli Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

- Takie wirusy, jak ten, z którym obecnie mamy do czynienia, są, były i będą wokół nas - mówi Renata Opiela, kierownik Oddziału Epidemiologii WSSE. - To, co się obecnie dzieje na świecie, jest porównywalne z sytuacją sprzed kilkunastu lat, kiedy mieliśmy do czynienia z innym wirusem. Zagrożenie oczywiście jest, ale nie należy go wyolbrzymiać. Wirus przenosi się między nami tak samo, jak 2000 innych wirusów. Jeśli stoimy obok siebie w odległości około metra, to ryzyko zarażenia jest znikome. Wirus jest przenoszony drogą kropelkowo-powietrzną. Jeśli osoba ma objawy infekcji, to istotne jest zachowanie podstawowych zasad higieny.

Dlatego Ministerstwo Edukacji Narodowej za pośrednictwem kuratoriów zdecydowało się zalecić dyrektorom placówek oświatowych odpowiednie postępowanie.