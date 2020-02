Koronawirus w Szczecinie? Wiemy, kiedy będą wyniki. "Stan pacjenta dobry"

To do tej placówki trafił we wtorek 30-latek, który studiuje w Chinach. Przebywał niedaleko miasta Wuhan, w którym wybuchła epidemia koronawirusa.

Mężczyzna trafił do lotniskowej izolatki, a potem karetka zawiozła go na oddział zakaźny szpitala przy ul. Arkońskiej w Szczecinie. Trafił do kolejnej izolatki. Będzie w niej przybywał aż nadejdą wyniki badań z Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie. Mają być znane najpóźniej jutro. Lekarze podchodzą do tego optymistycznie.