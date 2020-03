Koronawirus w Szczecinie. Szpital przy Arkońskiej szykuje się na każdy scenariusz

W środę w szpitalu wojewódzkim przy ul. Arkońskiej w Szczecinie przez całą dobę wykonano 84 testy na obecność koronawirusa . To obecnie maksymalna dobowa liczba próbek, jaka może być zbadana w placówce. Na szczęście wszystkie wyniki były negatywne.

- Nie wiemy ilu pacjentów będzie za tydzień, a ilu za miesiąc. Prognozy, jakie docierają do nas od ekspertów, z ministerstwa, nie są optymistyczne. Musimy być przygotowani na czarny scenariusz - mówi Natalia Andruczyk, rzecznik szpitala wojewódzkiego w Szczecinie.

Do tej pory w Szczecinie zdiagnozowano osiem przypadków zakażenia koronawirusem . Lecz ośrodek przy ul. Arkońskiej, który od kilku dni funkcjonuje jako jednoimienny szpital zakaźny, przygotowuje się na znacznie większą ilość pacjentów.

- Wszyscy się przygotowujemy. Nie wiemy, czy będzie taka potrzeba, ale nie możemy być zaskoczeni. Staramy się dostosować do tej dynamicznej sytuacji - opowiada Andruczyk.

- Inne oddziały działają w ograniczonym zakresie, część została przemieszczona do jednego budynku. W ten sposób zwolniliśmy miejsca dla ewentualnych osób z podejrzeniem koronawirusa - dodaje Natalia Andruczyk.

- Mamy zapasy, ale ich ilość jest ograniczona. Dlatego, gdy spływają do nas oferty i zapytania, czy można nas wesprzeć np. maseczkami, odpowiadamy "tak" - tłumaczy Natalia Andruczyk.

Pacjentami zajmują się wszyscy możliwi lekarze i pielęgniarki z oddziału zakaźnego. Pracują na dwie zmiany. W razie konieczności do pacjentów zostaną skierowani lekarze i pielęgniarki z innych oddziałów.

Do jednostki docierają też kolejne transporty z Agencji Rezerw Materiałowych. W razie potrzeby placówka jest też w kontakcie z wojewodą zachodniopomorskim oraz marszałkiem województwa.

- W każdym przypadku o tym, czy wizyta zostanie przełożona, odbędzie się planowo, czy też lekarz będzie mógł skonsultować pacjenta telefonicznie, będzie decydował specjalista. Takie telefony do pacjentów wykonywane są zazwyczaj dzień przed planowaną wizytą - informuje Natalia Andruczyk. Dodaje, że można spróbować się skontaktować samemu, ale przyznaje, że w obecnej sytuacji może to nie być łatwe.

Na Arkońskiej jest obecnie do dyspozycji sześćdziesiąt respiratorów. Kolejne są zamówione. Zgłaszają się też firmy, które chcą kupić takie urządzenia.

Niebawem pojawi się tu nowa maszyna do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Kilka dni temu na ten cel 430 tys. zł przekazała Grupa Azoty.

W środę urząd wojewódzki poinformował, że Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA przekazał milion złotych na walkę z koronawirusem. Pieniądze trafią do dwóch szpitali w Szczecinie: zakaźnego przy ul. Arkońskiej i PSK 1 przy ul. Unii Lubelskiej oraz do koszalińskiego Szpitala Wojewódzkiego. Do SPWSZ przy ul. Arkońskiej trafi 500 tys. zł na ambulans i pompy infuzyjne.